تفاصيل توزيع درجات المواد بتقييمات الصفوف الرابع والخامس والسادس

كتب محمود طه حسين

حددت المديريات التعليمية، شكل توزيع درجات كل مادة بتقييمات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، موضحة أنه يتم تخصيص 15 درجة لامتحان شهر أكتوبر و 15 درجة لامتحان شهر نوفمبر و 35 درجة للمهام الادائية و5 درجات للمواظبة علي الحضور و30 امتحان نهاية الترم، ليصبح المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة، مؤكدة أن مجموع الترم الأول 100 ومجموع الترم الثاني 100 درجة وتقسم علي 2، وتحسب حالة الطالب نجاح أم دور ثان.

وأكدت المديريات التعليمية ، أن توزيع درجات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للامتحانات الشهرية ودرجات المواظبة والسلوك وامتحانات الفصل الدراسي، يتم وفقاً للقرار الوزاري بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس من الحلقة الابتدائية.

وأوضحت أنه يتم حساب درجات الطالب من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة، وفق المعادلة التالية: مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني = الدرجة النهائية للمادة، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 30% على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان، وينتقل الطالب إلى الصف الدراسي الثاني، في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق، وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، ويتم تقييم الطلاب الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني فيما درسوه في الفصلين الدراسيين معا، عن طريق الاختبارات فقط.