اليوم السابع
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الإثنين، 30 أكتوبر 2023 10:01 م
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تعرف على طرق الوقاية لأصحاب السيارات من حوادث الطرق أثناء هطول الأمطار

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 08:40 م
تعرف على طرق الوقاية لأصحاب السيارات من حوادث الطرق أثناء هطول الأمطار طرق الوقاية لأصحاب السيارات من حوادث الطرق
كتب - أحمد عبد الهادى

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء شبورة مائية كثيفة تصل للضباب، وسقوط أمطار على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، مع وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية، وقد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق.
 
وفى هذا السياق يقدم اليوم السابع، عدة نصائح وإرشادات لاصحاب السيارات لتفادى الحوادث الناجمة من الأمطار، وهي..
 
1-  السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.
2-   التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.
3-  تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
4-  مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر.
 
 






الارصاد الجوية

شبورة مائية

شبورة على الطرق

اخبار الحوادث




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