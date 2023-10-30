تعرف على دور "قومى الأجور" بعد إعلانه زيادة الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص

كتبت آية دعبس

أعلن المجلس القومي للأجور ، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المقبل.

ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بالمجلس القومي للأجور:

1- هو مجلس قومى حكومى مصري منشأ بقرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 طبقا للمادة 34 من قانون العمل ويرأسه وزير التخطيط.

2- يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

3- وضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية، وفى حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

4- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

5- مراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع الأخـذ فـى الاعتبـار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة.

6- بحث شكاوى المنشآت غير القادرة على دفع العلاوة الدورية.

7- بحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة من خلال تشخيص المشاكل والعيوب.

8- دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عـن المنظمـات الدوليـة والإقليمية الخاصة بمشاكل الأجور وإبداء الرأى فيها ، وإجراء الدراسـات اللازمـة لإعادة النظر فى الحد الأدنـى الأجـور وتحليـل الإحصائيات المتاحة الأجـور والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والاستفادة منهـا فـى وضـع وتعديل سياسات الأجور.

9- يضم المجلس فى تشكيله، كل من: أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، ممثلين لأصحاب الأعمال، ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.