تعرف على درجات القبول بأقسام كلية الآداب جامعة طنطا.. 156 درجة للغة الفرنسية

أعلنت كلية الآداب جامعة طنطا، عن درجات القبول بأقسام الكلية لطلاب الفرقة الأولي فى العام الجامعي 2023/2024.
وتحدد تنسيق القبول بقسم اللغة العربية 134 درجة وهي مجموع النسبة المئوية لدرجة اللغة العربية بالإضافة للنسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة بحد أدنى 48 درجة فى مادة اللغة العربية.
قسم اللغة الانجليزية 148,5درجة = مجموع (النسبة المئوية لدرجة اللغة الانجليزية + النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة بحد أدنى 40درجة فى مادة اللغة الانجليزية
قسم اللغة الفرنسية 156 درجة = مجموع( النسبة المئوية لمادة اللغة الفرنسية+ النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة ) بحد ادنى 32 درجة فى مادة اللغة الفرنسية
قسم اللغات الشرقية 335 = مجموع درجات لغتي ( الانجليزية + الفرنسية) بحد ادنى 63 درجة + مجموع الثانوية العامة
قسم الإعلام 361 = مجموع درجات اللغات ( العربية+ الانجليزية + الفرنسية) بحد ادنى 119 درجة + مجموع الثانوية العامة
قسم الجغرافيا 294,5 درجة = مجموع الثانوية العامة
قسم علم النفس 293 درجة = مجموع الثانوية العامة
قسم الآثار 242 درجة = مجموع الثانوية العامة
قسم الاجتماع 266 درجة = مجموع الثانوية العامة
قسم التاريخ 260 درجة = مجموع الثانوية العامة
قسم دراسات المعلومات 250 درجة = مجموع الثانوية العامة
قسم الدراسات الفلسفية 251 درجة = مجموع الثانوية العامة
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