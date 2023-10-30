تدخل الخدمة خلال أيام.. تعرف على مشروع توسعة محطة معالجة صرف الرملة بالقليوبية

تواصل محافظة القليوبية حصاد العمل بالمشروعات التنموية الكبرى، والتي تم العمل بها على مدار شهور ماضية، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين والانتقال بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لمستوى أفضل، وهذا هو الهدف الأسمى للجمهورية الجديدة التي تسعي للارتقاء بمستوى الخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية.

مشروع توسعة المرحلة الثانية لمحطة معالجة الصرف الصحي بالرملة التابعة لمركز ومدينة بنها، وتخدم عدد من قرى المركز والتي تتكون من مرحلتين مرحله أولي بطاقة 70 ألف متر3/يوم، ويرصد "اليوم السابع"، أبرز المعلومات حول المشروع والتي جاءت على النحو التالي:

- مشروع توسعة المرحلة الثانية لمحطة معالجة الصرف الصحي بالرملة التابعة لمركز ومدينة بنها تخدم عدد من قرى المركز.

- يتكون المشروع من مرحلتين مرحلة أولى بطاقه 70 ألف متر3/يوم تم تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية.

- المحطة تخدم قري مركز بنها من بينها قرى "الشموت، وميت عاصم، وكفر سندنهور، وكفر الجزار، وبطا، ورورة، طحلة، كفر طحلة، دجوى، ميت العطار، والرملة".

- توسعات المحطة بالمرحلة الثانية ستعمل بطاقة 70 ألف متر3 / يوم.

- تصبح الطاقة الكلية 140 ألف متر3/ يوم.

- بلغت التكلفة الكلية للتوسعات 140 مليون جنيه.

- يتم التسليم لأعمال التوسعات نهاية الشهر الجاري لتقديم الخدمة للمواطنين.