تجديد حبس خفير 15 يوما لاتهامه بقتل سائق مالك مصنع بأبو النمرس

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس حارس أمن خاص بمصنع 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق، بإطلاق النار عليه في الرأس والبطن داخل مصنع بأبو النمرس.

وقررت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهم وطلبت بسرعة جمع المعلومات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وكلفت الطبيب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه للجريمة، مشيرا إلى أنه يعمل خفير، بالمصنع منذ 3 سنوات، بينما المجني عليه سائق لدى مالك المصنع.

وأكد المتهم، أن مشاجرة نشبت بينه وبين السائق المجني عليه، وانتهت بالسب والشتم والتعدي بالأيدي، لمعاكسة إحدى عاملات النظافة بالمصنع، وحينها تدخل العمال للصلح بينهما.

وأضافت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة، كان المجني عليه متجه لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع فقام المتهم بالتعدى عليه بالسب والشتم وإطلاق أعيرة نارية صوبه من سلاح نارى "طبنجة" حاول المجني عليه بالفرار خوفًا من المتهم والصعود أعلى سطح المبنى المعثور عليه به فتبعه المتهم بالصعود خلفه وإطلاق عدة أعيرة، فأصابه في الرأس والبطن، وفر هاربًا.

وكشفت التحقيقات، عن أن الخفير يعمل بالمصنع، بينما المجني عليه سائق لدى مالك المصنع، ويوم الواقعة، حدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت لمشاجرة بسبب مضايقة المجني عليه لإحدى العاملات بالمصنع، على إثرها أطلق النار عليه، مما أسفر عن مقتله.