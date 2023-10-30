بلاش حلويات فى الهالوين.. تناول الفشار والجيلى والفواكه المغطاة بالزبادى

كتبت أمل علام

يحذر أطباء الأسنان من تناول الحلويات فى عيد الهالوين الذى يصادف يوم غد الموافق 31 أكتوبر، لأنها يمكن أن تسبب تسوس الأسنان وبثور الفم، حيث تعتبر حلوى التوفى، والحلويات الحامضة، والمسلوقة، من أسوأ الحلويات التى تضر، ويطالبون بوقف تناول هذه الحلويات، هذه هى نصيحة أطباء الأسنان، على أى حال، الذين يقولون إنها أسوأ الخيارات لأسنان طفلك، يمكن أن تحتوى بعض الأنواع على 17 جرامًا من السكر لكل حفنة.

بمجرد تحلل السكر فى الفم، فإنه يمكن أن يتحول إلى حمض ضار يدمر المينا - الغطاء الخارجى الصلب للأسنان، بالإضافة إلى ذلك، فإن مزيج الحمض واللعاب يمكن أن يتسبب فى تكوين البلاك، لكن الخبراء يقولون أيضًا أنه لا ينبغى للآباء أن يشعروا بالقلق الشديد بشأن رؤية عدد كبير من ألواح الشوكولاتة فى سلة أطفالهم ليلة الثلاثاء.

وقال الدكتور ريتشارد ماركيز، طبيب أسنان فى هارلى ستريت: "تميل الشوكولاتة إلى أن تكون أفضل قليلًا للأسنان من الحلويات بسبب قدرتها على غسل الأسنان وترك بقايا سكر أقل من الحلويات"، مضيفا، أن الشوكولاتة الداكنة النقية هى أفضل خيار للشوكولاتة على ألواح شوكولاتة الحليب عندما يتعلق الأمر بأسنانك لأنها تحتوى بشكل عام على كمية أقل من السكر والمزيد من مضادات الأكسدة، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالحلويات التى تأكلها، بل بكيفية تناولها.

وقال الدكتور ديباك أولاك، طبيب الأسنان فى لندن، "إن تناول علبة من الحلويات دفعة واحدة، على سبيل المثال لمدة 30 دقيقة، ليس سيئا مثل تناول نفس علبة الحلويات ببطء على مدار اليوم"، مضيفا، أن الفم يحتاج إلى وقت لموازنة درجة الحموضة لمحاربة السكريات، حيث أن الحموضة تؤدى إلى تكسير مينا الأسنان.

وأضاف، "إنه إذا تناولت الحلويات ببطء - مثل تلك التى تتطلب وقتًا طويلًا لتناول الطعام - فهذا أسوأ بالنسبة للفم - وهو دفاع ضد السكر"، مضيفا، أن "أى شيء يحتوى على نسبة عالية من السكر وقوام لزج يمكن أن يعلق بين الأسنان سيكون بطبيعة الحال هو الأسوأ"، تعتبر حلوى التوفي.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات يجب ألا يتناولوا أكثر من 19 جرامًا من السكريات الحرة – تلك المضافة إلى الطعام أو المشروبات – بينما يجب ألا يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 10 سنوات أكثر من 24 جرامًا.

يوصى الدكتورسام جيثوا، طبيب أسنان فى باكينجهامشير، بتجنب أى حلويات "لزجة بشكل خاص" لأنها "ستبقى على سطح السن لفترة أطول وقد يكون من الصعب أيضًا إزالتها، ويوصى أيضًا بتجنب الحلويات المسلوقة

وقال الدكتور جيثوا أن هذه "تبقى فى الفم لفترة أطول مما يعنى أن الفم أكثر عرضة للسكر، فى حين أن قضمها يمكن أن يؤدى إلى تشققات فى الأسنان، كما أن المصاصات المسلوقة، تندرج ضمن هذه الفئة، أنها تحتوى على 15 جرام من السكر لكل اثنين من المصاصات، كما يمكن أن تسبب الحلويات الحامضة زيادة فى حساسية الأسنان وتسوسها.

وقال الدكتور ماركيز، أن هذه واحدة من "أسوأ خيارات الحلويات" لأضرار الأسنان، ويرجع ذلك إلى "المستويات الكبيرة والهائلة من الحمض" التى تحتوى عليها، والتى لديها القدرة على تآكل المينا بشكل أسرع من الحلويات الأخرن مضيفا، أن استهلاك الحلويات الحامضة يمكن أن يسبب حساسية الأسنان وزيادة التجاويف والأسنان الشفافة، مؤكدا، أنه فى أوقات أخرى من الشهر، يمكن أن يسبب تناول الحلويات الحامضة أيضًا ضررًا لبراعم التذوق وبثور الفم والحروق."

يوصى الدكتور ماركيز بتناول خيارات منخفضة السكر فى عيد الهالوين لتقليل التأثير على الأسنان، ويقترح تقديم العلكة الخالية من السكر والحلويات الجيلى والفواكه المغطاة بالزبادى، بالإضافة إلى ألواح الفشار والجرانولا المغطاة بالشوكولاتة الداكنة.

يقول الدكتور جيثوا أن التأكد من أن الأطفال يشربون الماء بعد تناول الحلويات لإعادة مستويات الرقم الهيدروجينى للفم إلى وضعه الطبيعى وتنظيف أسنانهم لإزالة الحطام أمر حيوى، على الرغم من أن الأطفال لا يملكون أسنانا مدى الحياة، إلا أن أسنانهم اللبنية لا تزال بحاجة إلى العناية، كما يحذر أطباء الأسنان.

وقالت الصحيفة، يعتقد الكثير من الناس أنه نظرًا لأن الطفل لا يزال لديه أسنان لبنية، فإن آثار السكر على الأسنان لا يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة.

أكد الدكتور جيثوا: "إن تسوس الأسنان لا يزال من الممكن أن يحدث"، يمكن أن تشمل أعراض تسوس الأسنان حساسية الأسنان والتورم والألم، فى بعض الحالات، يمكن أن يسبب تسوس الأسنان مشاكل فى نمو أسنان البالغين، وللمساعدة فى منع أهوال التسوس وأمراض اللثة، يقول أطباء الأسنان أنه يجب على الأطفال تنظيف أسنانهم بمعجون أسنان يحتوى على الفلورايد قبل وبعد تناول الحلويات.

تقترح الدكتورة جيثوا، المضى قدمًا واستخدام خيط الأسنان للتخلص من أى حلويات لزجة، "يفترض الكثير من الناس أن استخدام خيط الأسنان مخصص للبالغين فقط، ولكن بمجرد أن يكون لدى الأطفال أسنان متلامسة معًا ويمكن أن ينحصر الطعام بينهما، فيجب عليهم استخدام خيط الأسنان مرة واحدة يوميًا، خاصة بعد تناول أى حلويات لزجة بشكل خاص.