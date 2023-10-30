بشرى سارة.. دخولك للسينما شهريا يقلل من خطر إصابتك بمرض السكر بنسبة 35 %

كتبت إيناس البنا

هل تعلم وأنت ذاهب إلى السينما للترفيه عن نفسك ومشاهدة فيلمك المفضل أن هذا قد يكون مفتاح الوقاية من مرض السكر، هذا ما أكدته نتائج دراسة حديثة أجراها فريق من جامعة بكين في الصين وجامعة أوساكا في اليابان، موضحة أن الذهاب للسينما شهريا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بأكثر من الثلث.

وأظهرت الدراسة، أن الذهاب إلى المتاحف والمسرح والمعارض الفنية يمكن أن يحد من مرض السكر، حيث اعترف العلماء بأن أن الانخراط في الفنون يمكن أن يحافظ على صحة القلب، ويمنع التدهور المعرفي في الشيخوخة، ويقاوم القلق والاكتئاب .

لكن يُعتقد أن الدراسة الأخيرة هي الأولى التي تشير إلى أنه يمكن أيضًا معالجة مرض السكري، الذي يصيب الملايين، حيث يعد مرض السكري من النوع الثاني عامل خطر رئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية

وفقا للدراسة التي قامت بتحليل بيانات أكثر من 4000 شخص في إنجلترا على مدى 12 عامًا، تم سؤال المتطوعين عن عدد المرات التي استمتعوا فيها برحلات إلى السينما أو المسرح أو المعارض الفنية أو المتاحف.

وعندما قام الباحثون بمطابقة هذه البيانات مع عدد الأشخاص في الدراسة الذين أصيبوا بمرض السكري من النوع الثاني، وجدوا أن اعتياد الذهاب إلى السينما - مرة واحدة في الشهر أو نحو ذلك - يبدو أنها تقلل من فرص الإصابة بالمرض بنسبة 35 % مقارنة بأولئك الذين نادرا ما يذهبون أو لم يذهبوا أبدا.