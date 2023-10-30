اليوم السابع
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براءة الشيخ عمرو الليثى من تهمة الشعوذة والنصب

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 04:44 م
براءة الشيخ عمرو الليثى من تهمة الشعوذة والنصب محكمة - أرشيفية
مصطفى فرغلى

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في الوقت الذى تم فيه اتهام الشيخ الروحانى عمرو الليثى بممارسة الدجل والشعوذة في عام 2017 فإن محكمة العجوزة قضت ببراءته من الشعوذة والنصب والاحتيال، فى الجنحة التى أقيمت ضده.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد المحامين بإقامة دعوى أمام محكمة جنح العجوزة ضد الشيخ عمرو الليثى، اتهمه فيها بالظهور على المواقع الإلكترونية وعلى شاشات العديد من الفضائيات وكثير من الإعلانات، على أنه صاحب مركز متخصص فى العلاج بالقرآن والعلاج من مس الجن والحسد وكيفية معرفة أن الشخص محسود وكذلك الكشف على المريض الممسوس بالجن، وأن ما يروج له ما هو إلا عمليات نصب واحتيال حيث يتقاضى منهم مبالغ مالية باهظة.

وبعد مداولات الجلسات بالمحكمة قضت بالبراءة ورفض الدعوى المقامة ضده.







براءة الشيخ عمرو الليثى

تهمة الشعوذة

النصب والاحتيال

العجوزة



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