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انقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة.. وطيران الاحتلال يواصل قصف القطاع

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 03:35 ص
انقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة.. وطيران الاحتلال يواصل قصف القطاع قصف غزة- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، عن انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة إثر تعطل المولد الرئيسي بمنطقة الشيخ رضوان، مع مواصلة طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على شمال القطاع.

وقالت الشركة في بيان صدر عنها عبر حسابها على فيسبوك: "نود التوضيح أنه منذ بدء العدوان على قطاع غزة تتعرض شبكة الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت إلى تقطع وتشويش في الخدمات بسبب تكرار تضرر عناصر الشبكة نتيجة القصف المستمر".

وأضافت أن طواقمها تقوم بمراقبة الشبكة على مدار الساعة لإصلاح ما يمكن من الأعطال وإعادة الخدمات للمشتركين.

يشار إلى أن صباح الأحد، أعلنت الشركة عودة خدمات الاتصال والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في قطاع غزة إثر انقطاع في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت بسبب القصف الإسرائيلي العنيف من محاور عدة.

 

 

 

 







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