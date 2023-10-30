"اليونسيف": نشكر مصر على جهودها لتسهيل إدخال المساعدات لقطاع غزة

كتب أحمد عبد الرحمن

عبر جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونسيف في مصر، عن حزنه الشديد وبالأسى بما يحدث في غزة، قائلا إن الطريقة الأسرع لإنهاء ذلك هي وقف للأعمال العدائية، موجها الشكر للصليب الأحمر على الجهد الذي قاموا به، والشكر لدعم الحكومة المصرية، والحوار البناء فيما يتعلق بالدعم لهذه الجهود الإنسانية.

وأضاف "هوبكنز"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن آخر الأرقام التي وصلت المنظمة إليها بشأن غزة هو 3300 من الأطفال استشهدوا، و1.5 مليون نازح و600 ألف من الأطفال نزحوا أيضا وليس لديهم مكان للعيش فيه بحاجة إلى المساعدات الإنسانية التي تحفظ الأرواح.

وأشار إلى أن لديهم ثقة أنه مع مرور الوقت سنتمكن من إعداد خط إمداد للمساعدات التي تحفظ الأرواح عبر الحدود، وفي الوقت الحالي يوجد شاحنات محملة بهذه الإمدادات تعبر الحدود في غضون ساعات لتقديم الدعم لأكثر من 250 ألف شخص.