

وأضاف هوبكنز - خلال اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي" الفضائية الإثنين - أن منظمة "اليونسيف" تعمل على تجهيز خط إمداد بمساعدات إنسانية للدخول إلى قطاع غزة، تحتوي على دواء وغذاء.. موضحا أنه بدون الوقود من الصعب للغاية أن تكون هناك عمليات وإمدادات طبية إلى قطاع غزة.



وأشار إلى أن هذه مكونات أساسية وضرورية لتقديم المساعدات الإنسانية، و"اليونسيف" تؤكد ضرورة حماية العاملين في المساعدات الإنسانية، كما أنه ليس هناك أي سبب لاستهداف الأطفال في أي مكان، علما بأن معدل قتل الأطفال الذي رأيناه منذ 7 أكتوبر غير مسبوق في هذا النزاع.



وعبر ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، عن حزنه الشديد عما يحدث في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الطريقة الأسرع لإنهاء ذلك هي وقف الأعمال العدائية.. موجها الشكر للصليب الأحمر على الجهد الذي قاموا به، والشكر لدعم الحكومة المصرية، والحوار البناء فيما يتعلق بالدعم لهذه الجهود الإنسانية.



وأوضح أن "اليونيسيف"، لديها ثقة أنه مع مرور الوقت ستتمكن من إعداد خط إمداد للمساعدات التي تحفظ الأرواح عبر الحدود، وفي الوقت الحالي يوجد شاحنات محملة بهذه الإمدادات تعبر الحدود في غضون ساعات لتقديم الدعم لأكثر من 250 ألف شخص.