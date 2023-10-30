اليوم السابع
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النائب العام يوجه كافة النيابات الاهتمام بجرائم التلاعب فى اللوحات المعدنية للسيارات

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 10:50 ص
النائب العام يوجه كافة النيابات الاهتمام بجرائم التلاعب فى اللوحات المعدنية للسيارات المستشار محمد شوقى النائب العام
كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

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أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار  بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.







النائب العام

جرائم التلاعب فى اللوحات المعدنية

اللوحات المعدنية للسيارات

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المحاكمة الجنائية

طمس اللوحات المعدنية




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