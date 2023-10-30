اليوم السابع
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الإثنين، 30 أكتوبر 2023 04:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بعد توقيع بروتوكول تعاون

المستشار حافظ عباس يسلم السفيرة مشيرة خطاب درع النيابة الإدارية.. صور

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 02:50 م
المستشار حافظ عباس يسلم السفيرة مشيرة خطاب درع النيابة الإدارية.. صور المستشار حافظ عباس يسلم السفيرة مشيرة خطاب درع النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود _ تصوير كريم عبد العزيز

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وقع اليوم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بروتوكل تعاون مشترك، بين الهيئة والمجلس القومي لحقوق الانسان، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء المجلس، ومن قيادات الجهتين.
 
وعقب توقيع البروتوكول قام المستشار حافظ عباس بتسليم السفيرة مشيرة خطاب، درع النيابة الإدارية تكريما لها على مجهودها المشرف.
 
يأتى ذلك في إطار الخطة الشاملة الموضوعة لتطوير وتحديث وتنظيم هيئة النيابة الإدارية خارجيا وداخليا، فى شتى جميع، بالإضافة ورفع كفاءة أعضاء الهيئة من المستشارين فى كافة النواحي القانونية، وتطوير مهاراتهم.
 
المستشار حافظ عباس يسلم السفيرة مشيرة خطاب درع النيابة الإدارية (1)
 
المستشار حافظ عباس يسلم السفيرة مشيرة خطاب درع النيابة الإدارية (2)
 
المستشار حافظ عباس يسلم السفيرة مشيرة خطاب درع النيابة الإدارية (3)

 







النيابة الإدارية

المجلس القومي

حقوق الإنسان

توفيع بروتوكول

المستشار حافظ عباس




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