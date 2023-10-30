المستشار حافظ عباس يسلم السفيرة مشيرة خطاب درع النيابة الإدارية.. صور

كتب عبد الله محمود _ تصوير كريم عبد العزيز

وقع اليوم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بروتوكل تعاون مشترك، بين الهيئة والمجلس القومي لحقوق الانسان، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء المجلس، ومن قيادات الجهتين.

وعقب توقيع البروتوكول قام المستشار حافظ عباس بتسليم السفيرة مشيرة خطاب، درع النيابة الإدارية تكريما لها على مجهودها المشرف.

يأتى ذلك في إطار الخطة الشاملة الموضوعة لتطوير وتحديث وتنظيم هيئة النيابة الإدارية خارجيا وداخليا، فى شتى جميع، بالإضافة ورفع كفاءة أعضاء الهيئة من المستشارين فى كافة النواحي القانونية، وتطوير مهاراتهم.