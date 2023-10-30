اليوم السابع
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الإثنين، 30 أكتوبر 2023 11:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العاهل الأردني يدعو لتوفير الدعم اللازم للأونروا في ظل التحديات بقطاع غزة

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 10:08 م
العاهل الأردني يدعو لتوفير الدعم اللازم للأونروا في ظل التحديات بقطاع غزة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
أ ش أ

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دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في توفير الدعم اللازم للأونروا في ظل التحديات التي تواجهها في تقديم خدماتها، خصوصا بقطاع غزة.


جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني ،اليوم الاثنين، المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.


وجدد الملك عبدالله الثاني - خلال اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي - التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع. 


وأكد أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية في غزة، محذرا من استمرار تدهور الأوضاع في القطاع.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.







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