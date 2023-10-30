السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتهديد سيدة وابتزازها على موقع التواصل الاجتماعى

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الاثنين، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة تهديد سيدة وابتزازها بمركز البلينا.

تعود أحداث الواقعة لشهر ديسمبر لسنة 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "ش،ح" سائق تهمة تهديد المجنى عليها "ا،ع" بأن قام بكتابة رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "واتس اب" يهدد فيها بإفشاء أمور مخدشة، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبلغ مالي نظير عدم نشره لها، مع تعمده إزعاج المجنى عليها وإساءة استعمال وسائل الاتصالات مع اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية وانتهاك حرية الحياة الخاصة للمجنى عليها، مع إرساله العديد من الرسائل الإلكترونية تحوتي على صور وفيديوهات خاصة بها تنتهك خصوصيتها، وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.