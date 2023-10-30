السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بإحراز المخدرات فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين بمعاقبة عامل زراعي بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بتعاطي المخدرات بمركز دار السلام.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو لسنة 2023 بدائرة دار السلام، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم " م،ض" تهمة إحراز جوهرين مخدرين حشيش وميثاميفتامين بقصد التعاطي، حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز كمية من المخدرات بقصد التعاطى وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.