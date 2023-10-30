الرئيس الجزائري: عدوان الاحتلال ضد غزة عبارة عن "جرائم حرب مكتملة الأركان"

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أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة في فلسطين، هو عبارة عن "جرائم حرب مكتملة الأركان"، مشددا على أن "الفلسطينيين ليسوا إرهابيين".

جاء ذلك في كلمته خلال لقاء مع المجتمع المدني، أثناء زيارته التفقدية لولاية الجلفة والتي تبعد عن العاصمة نحو 300 كم، الأحد.

وأوضح تبون أن ما يحدث في غزة "جرائم حرب مكتملة الأركان"، مضيفا أن "الفلسطينيين ليسوا إرهابيين لأنهم يدافعون عن وطنهم وحقوقهم".

وذكر بأن الجزائريين لقبوا أيضا بالإرهابيين حينما دافعوا عن أرضهم ضد الاستعمار الفرنسي.