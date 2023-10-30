اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 أكتوبر 2023 02:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائري: عدوان الاحتلال ضد غزة عبارة عن "جرائم حرب مكتملة الأركان"

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 01:04 ص
الرئيس الجزائري: عدوان الاحتلال ضد غزة عبارة عن "جرائم حرب مكتملة الأركان" الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة في فلسطين، هو عبارة عن "جرائم حرب مكتملة الأركان"، مشددا على أن "الفلسطينيين ليسوا إرهابيين".

جاء ذلك في كلمته خلال لقاء مع المجتمع المدني، أثناء زيارته التفقدية لولاية الجلفة والتي تبعد عن العاصمة نحو 300 كم، الأحد.

وأوضح تبون أن ما يحدث في غزة "جرائم حرب مكتملة الأركان"، مضيفا أن "الفلسطينيين ليسوا إرهابيين لأنهم يدافعون عن وطنهم وحقوقهم".

وذكر بأن الجزائريين لقبوا أيضا بالإرهابيين حينما دافعوا عن أرضهم ضد الاستعمار الفرنسي.

 







الرئيس الجزائري

الجزائر

الاحتلال

غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة