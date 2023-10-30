الذهب الأبيض نور الإسكندرية.. انطلاق موسم جنى القطن.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

انطلقت اليوم الأربعاء أعمال فى عملية جنى محصول القطن ، بعدما أن بدأوا المزارعين فى جنى محصول القطن على مستوى محافظة الإسكندرية، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالمحافظة، وقد قامت اللجان الفنية المشكلة لمتابعة حالة المحصول بالمرور الدائم على حقول القطن، حيث تبين أن المحصول بحالة جيدة ومبشرة لإنتاجية عالية الجودة وشهد نطاق قرية رحيم في العامرية غرب المحافظة عملية الجنى بناء على تعليمات المهندس نبيل الششتاوى وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية.

وقالت المهندسة مني عامر مدير إدارة القطن والألياف بالإدارة المركزية للإرشاد بوزارة الزراعة، أن اليوم تشهد منطقة العامرية جنى القطن المحسن للمحصول، الذى يشهد تحسنا في الإنتاج والكميات على مستوى محافظة الإسكندرية.

وأضافت المهندسة منى عامر، لـ "اليوم السابع"، أن هذا العام تم زيادة سعر الضمان للمزارعين فى توريد القطن، خاصة من صنف جيزة 86، وهذا العام ارتفع سعر التوريد منذ بداية هذا العام لوجه بحرى بسعر 5500 جنيه حتى وصل إلى 18000 ألف للقنطار القطن وذلك سعر خيالي في أسعار القطن لما تشهد من قبل من أجل العائد المادى على المزارعين.

وأشارت مدير إدارة القطن والألياف، أن وزارة الزراعة وفرت كافة الإجراءات من خلال التعاون مع مجلس القطن والألياف، ومعهد القطن توفير المعلومات للحصول على أعلى محصول وجودة عالية ومحصول وفير بكميات كبيرة .