الخارجية الروسية : أوكرانيا لعبت دورا مباشرا في أعمال الشغب بداغستان

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اتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أوكرانيا بلعب دور مباشر ورئيسي في أعمال الشغب الجماعية في داغستان، مشيرة إلى أن هذه الأعمال كانت نتيجة لاستفزاز مخطط له ومنفذ من الخارج.



وقالت زاخاروفا، في بيان على موقع الخارجية الروسية اليوم الاثنين تعليقا على اقتحام مطار محج قلعة بداغستان: "إن أعمال الشغب الجماعية، التي وقعت في جمهورية داغستان، هي نتيجة لاستفزازات مخططة ومنفذة من الخارج بهدف تقويض التنمية المتناغمة والوحدة العرقية والطائفية لشعب روسيا الاتحادية".



وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية: "في تنفيذ هذا العمل المدمر، تم إسناد دور مباشر ورئيسي لنظام كييف الإجرامي، والذي تصرف بدوره بأيدي كارهي روسيا"، لافتة إلى أن نظام كييف مهتم حاليًا إلى أقصى حد بزعزعة استقرار الوضع في روسيا وتشويه سمعتها على الساحة الدولية على خلفية تراجع اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة الأوكرانية.



وتابعت: "أن رد الفعل السريع الذي لا لبس فيه من جانب القيادة الروسية والإجراءات المنسقة والدقيقة والمتناسبة لأجهزة الأمن هي الرد على من يأمل بزرع البلبلة والشقاق في روسيا".



وكانت مجموعة من مواطني داغستان الروسية بشمال القوقاز اقتحمت مساء الأحد مطار العاصمة محج قلعة بسبب وصول طائرة تقل مواطنين من حملة الجنسية الإسرائيلية الروسية المزدوجة من يهود داغستان، الذين هاجروا إلى إسرائيل في السنوات السابقة، واعتقلت قوات الأمن الروسية والداغستانية حوالي 60 شخصا من الذين شاركوا في اقتحام المطار.



في غضون ذلك، أعلنت شركة الطيران الوطنية الروسية "إيروفلوت"، اليوم الإثنين، عن استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار محج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان.



وقالت الخدمة الصحفية لـ"إيروفلوت": "سيتم تسيير الرحلات الجوية المقررة بتاريخ اليوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر، والمتجهة من مطار موسكو الدولي إلى مطار محج قلعة، وكذلك جميع الرحلات الجوية اللاحقة من وإلى مطار عاصمة داغستان"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية .



وكان عشرات من المواطنين في داغستان اقتحموا أمس الأحد مبنى مطار محج قلعة بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من تل أبيب تقل مواطنين إسرائيليين، وحذرت السلطات في داغستان قبل ذلك من حدوث استفزازات تمت الدعوة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.