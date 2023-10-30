اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر عناوين لجان تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:05 م
الجريدة الرسمية تنشر عناوين لجان تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، بتحديد عناوين 137 لجنة انتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقار البعثات الدبلوماسية المصرية التى ستجرى فيها الانتخابات فى الخارج ايام 10 و11 و12 أيام.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت أوراق ترشح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

السفارات والقنصليات
السفارات والقنصليات

 

اللجان الفرعية بالخارج
اللجان الفرعية بالخارج

 

اللجان الفرعية فى الخارج
اللجان الفرعية فى الخارج

 

اللجان بالخارج
اللجان بالخارج

 

تابع اللجان الفرعية
تابع اللجان الفرعية

 

عناوين البعثات الدبلوماسية
عناوين البعثات الدبلوماسية

 

عناوين السفارات والقنصليات
عناوين السفارات والقنصليات

 







الهيئة الوطنية للانتخابات

تصويت المصريين بالخارج

المصريين بالخارج

اللجان الانتخابية فى الخارج

البعثات الدبلوماسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية




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