اليوم السابع
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التنظيم والإدارة يتيح نتيجة امتحان المتقدمين بمسابقة هيئة الطرق والكبارى.. فيديو

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 10:10 ص
التنظيم والإدارة يتيح نتيجة امتحان المتقدمين بمسابقة هيئة الطرق والكبارى.. فيديو الدكتور صالح الشيخ
كتبت ريهام الباشا

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قام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري.
 
 
ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/ ، كما أتاح الجهاز التظلم بدءا من اليوم الموافق 30 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوعين.
 
وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يوليو الماضي عن مسابقة تعيين عدد من الوظائف، وذلك بالهيئة العامة للطرق والكباري.
 
 






التنظيم والإدارة

وظائف

وظائف الهيئة العامة للطرق والكباري

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وظائف خالية




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