إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي عنيف على بيت حانون وشمال قطاع غزة

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام فلسطيني، أن هناك قصفا إسرائيليا عنيفا على بيت حانون وشمال قطاع غزة.

وفى وقت سابق قالت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمى ، إن انقطاع الاتصالات في غزة أدى لتوقف عمليات الإغاثة.

وأضافت المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمى، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: "لدينا قاطم يعمل داخل غزة وقطع الاتصالات أثر على عملية توزيع المساعدات".

وتابعت الدكتورة عبير عطيفة: "نقص الوقود يؤثر كثيرا على عملية تقديم المساعدات إلى أهالي غزة، وقدمنا مساعدات لأكثر من 350 ألف شخص منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة".