إعلام فلسطينى: جيش الاحتلال يجدد قـصف المناطق الشرقية فى خان يونس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، بأن جيش الاحتلال يجدد قـصف المناطق الشرقية في خان يونس، وهناك إصابات بقصف مدفعي إسرائيلي لمنازل سكان مخيم البريج.

وقال نائب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، إننا نعمل على توثيق الجرائم والمجازر التي يقوم بها الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا لتقديمها للمجتمع الدولي.

ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.