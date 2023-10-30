اليوم السابع
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إعادة فتح طريق (شرم الشيخ – دهب) لحركه السير بعد إصلاح آثار السيول

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 08:23 ص
إعادة فتح طريق (شرم الشيخ – دهب) لحركه السير بعد إصلاح آثار السيول سيول أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت  الهيئة العامة للطرق والكباري انه تم فتح طريق "شرم الشيخ – دهب" لحركه السير  بدءا من الساعه 2200 مساء الأحد الموافق 10/29/ 2023  كما تم عمل تحويلات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء كالتالي  :
١- تحويل الاتجاه من شرم الشيخ الي دهب من كم ٢٣ الي كم ٤٠ في الاتجاه المعاكس
٢- تحويل الاتجاه من دهب الي شرم الشيخ من كم ٦٠ الي كم ٥٣ في الاتجاه المعاكس  وذلك لحين الانتهاء من الاجراءات الخاصة بتأمين وسلامة حركه السير  بالطريق  كما أشارت الهيئة الى ان باقي المسافات من الطريق تعمل بصوره جيده
جدير بالذكر أنه كان قد تم غلق  طريق ( شرم الشيخ - دهب ) في المسافة من كم 16 حتى كم 35 من دهب  الساعة 16.15 عصر امس الأحد   في الاتجاهين   بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور لحدوث سيول على الطريق   للحفاظ على ارواح المواطنين كما قامت الهيئة بدفع طاقم من  المهندسين والمعدات لرفع  الاطماءات من على جانبي  في هذه المسافة
 
 






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