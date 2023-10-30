إدارة المشروعات وتحليل الزيادة في تكلفة مشروعات الكبارى رسالة ماجستير بهندسة القاهرة

كتب محمد صبحى

حصل الباحث عبدالله محمد عبدالله سيد، والمدير بأحد المشروعات، على درجة الماجستير بتقدير امتياز من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، عن رسالة تحت عنوان "إدارة المشروعات الأفقية وتحليل الزيادة في تكلفة مشروعات الكبارى بإستخدام إسلوب المعادلات الهيكلية"، حيث جاءت الرسالة تحت إشراف كلا من الدكتور محمد مهدي مرزوق أستاذ قسم الهندسة وإدارة التشييد بقسم الهندسة الإنشائية كلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور أحمد حمدى عبد الخالق بقسم الهندسة الإنشائية بهندسة القاهرة .

وقال الباحث إنه تم التوصل للعديد من النتائج التطبيقية الهامة منها توضيح العلاقة بين أوامر التغيير وتجاوز التكاليف فى المشروعات الإنشائية، وتحديد أهم 19 سببا تعتبر الأكثر شيوعا وتكرارا نتيجة أوامر التغيير التى تؤدى إلى تجاوز التكلفة فى مشروعات إنشاء الكبارى، وتجميع الأسباب التسعة عشر فى عدد اربعة متغيرات كامنة وهي الاسباب المتعلقة بالعميل ( CI ) و الاسباب المتعلقة بالاستشاري ( CHS ) والاسباب المتعلقة بالمقاول ( CND ) و الاسباب المتعلقة بإدارة المشروع ( PPM ).