إدارة المشروعات وتحليل الزيادة في تكلفة مشروعات الكبارى رسالة ماجستير بهندسة القاهرة

حصل الباحث عبدالله محمد عبدالله سيد، والمدير بأحد المشروعات، على درجة الماجستير بتقدير امتياز من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، عن رسالة تحت عنوان "إدارة المشروعات الأفقية وتحليل الزيادة في تكلفة مشروعات الكبارى بإستخدام إسلوب المعادلات الهيكلية"، حيث جاءت الرسالة تحت إشراف كلا من الدكتور محمد مهدي مرزوق أستاذ قسم الهندسة وإدارة التشييد بقسم الهندسة الإنشائية كلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور أحمد حمدى عبد الخالق بقسم الهندسة الإنشائية بهندسة القاهرة .
وقال الباحث إنه تم التوصل للعديد من النتائج التطبيقية الهامة منها توضيح العلاقة بين أوامر التغيير وتجاوز التكاليف فى المشروعات الإنشائية، وتحديد أهم 19 سببا تعتبر الأكثر شيوعا وتكرارا نتيجة أوامر التغيير التى تؤدى إلى تجاوز التكلفة فى مشروعات إنشاء الكبارى، وتجميع الأسباب التسعة عشر فى عدد اربعة متغيرات كامنة وهي الاسباب المتعلقة بالعميل (CI) و الاسباب المتعلقة بالاستشاري (CHS) والاسباب المتعلقة بالمقاول (CND) و الاسباب المتعلقة بإدارة المشروع (PPM).
كما يقدم البحث تقديم رؤية منهجية حول العلاقات بين المتغيرات الكامنة بعضها البعض من خلال إثبات عدد ثمانى فرضيات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكيلة لتوضيح دور كلا من المعنيين المشاركين بالمشروع لمحاولة منع ظهور اي سبب من الاسباب التى تخصهم على حده، وعمل خطة مبدئية لمديرى المشروعات لمنع حدوث زيادة فى تكلفة المشروع عن طريق الحرص على عدم حدوث أى من الأسباب التى تم عرضها وإذا حدث سبب طارئ يتم حصر زيادة التكلفة بين نسبة 1% كحد أدنى إلى 5% كحد اقصى.
ولفت إلى أن البحث يخدم العديد من الجهات فى مقدمتهم وزارة النقل والمقاولين والاستشاريين، لافتا إلى أن البحث تم تقييمه ضمن أفضل الأبحاث لسنة 2023 ، وتم نشره في مجلات إنشائية عالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة