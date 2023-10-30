اليوم السابع
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إحالة 4 أشخاص للجنايات بتهمة حيازة مخدر الاستروكس وسلاح أبيض فى السلام

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 04:45 م
إحالة 4 أشخاص للجنايات بتهمة حيازة مخدر الاستروكس وسلاح أبيض فى السلام مخدرات - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة السلام، إحالة 4 أشخاص لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة مخدر الاستروكس وسلاح أبيض.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن ضبط 4 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية حال تواجدهم بمنطقة السلام أول، وبحوزتهم كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرام وكمية من مخدر الكيتامين وعدد من الأقراص المخدرة ومشغولات ذهبية ومسدس صوت و3 سلاح أبيض و2 ميزان حساس وكمية من الأكياس الفارغة المُعدة للتعبئة و2 مكواة تغليف أكياس ومبلغ مالى.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة ومسدس الصوت للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.



 

 







سلاح ابيض

مخدرات

اخبار الحوادث

السلام




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