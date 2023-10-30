أوروبا تنشر 600 ألف نقطة شحن كهربائية لإنهاء استخدام سيارات الاحتراق

فاطمة شوقى

تسارع أوروبا فى تنفيذ خطتها لتحويل استخدام سيارات الاحتراق إلى كهربائية، وتكشف أحدث البيانات الصادرة عن المرصد الأوروبى للوقود البديل (EAFO) أن أوروبا أصبح لديها حاليًا أكثر من 600 ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية.

وأشارت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية، إلى أن هذه الزيادة فى عدد نقاط الشحن الكهربائى للسيارات فى الأراضى الأوروبية نتيجة للجهود التى تبذلها الحكومات والمؤسسات للتسريع من عملية تحول السيارات إلى الكهربائية من أجل تسريع خطة مكافحة المناخ وتقليل الاحتباس الحرارى.

وكان فى يوليو الماضى، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة تعمل على تيسير انتشار السيارات الكهربائية في أنحاء الدول الأعضاء، ضمن إطار مساعي خفض انبعاثات الاحتباس الحراري، ما يمثل خطوة جديدة في مجال تحول الطاقة.

ووفق القرارات الجديدة، فإنه بدءًا من عام 2025، يجب أن تتوافر محطات شحن سريعة توفر 150 كيلو واط -على الأقل- من الكهرباء المطلوبة لكل مركبة، ضمن مسافات لا تزيد عن 60 كيلو مترًا مربعًا على شبكات طرق أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطاع النقل المعتمد على الوقود الأحفوري مسئول عن 30% من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.

وتسهم القواعد الجديدة في تحقيق خطة أوروبا الهادفة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% قبل نهاية العقد الحالي 2030، مقارنةً بمستواها عام 1990.

وقالت الرابطة إن الطرازات الكهربائية بالكامل مثلت 21 % من المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي في أغسطس، مسجلة لأول مرة أكثر من خُمس إجمالي مبيعات السيارات.