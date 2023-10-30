أسبوع القاهرة للمياه يواصل فعالياته لليوم الثانى على التوالى

كتبت ــ أسماء نصار

يواصل اسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فعالياته لليوم الثانى على التوالى تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" بمشاركة 64 كيانا إقليميا ودوليا لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات الأسبوع.

وأصبح أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار، حيث تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس.

يشار إلى أن وزير الرى افتتح المعرض الذى تم تنظيمه بالتوازي مع أنشطة الإسبوع ، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه .