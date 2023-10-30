أخبار مصر.. الحكومة تنفى اعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات غير أساسية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
بايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر فى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن عن تقديره لدور مصر الرائد فى الجهود المبذولة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين فى غزة.
جاء ذلك، في بيان البيت الأبيض اليوم الاثنين خلال مكالمة هاتفية أجراها بايدن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكدا التزامهما بالعمل معًا لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية.
الحكومة تنفى اعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المواد غير الأساسية
النائب العام يوجه كافة النيابات الاهتمام بجرائم التلاعب فى اللوحات المعدنية للسيارات
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.
كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
وزيرة الهجرة تعلن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج
التعليم: امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل زمنه حصة دراسية حسب جدول الاختبار
مستشار الرئيس للصحة: مدينة الدواء تحظى برعاية الرئيس لإنتاجها أهم الأدوية
جيش الاحتلال: استهدفنا أكثر من 600 موقع في غزة خلال 24 ساعة
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم استهداف أكثر من 600 موقع في غزة خلال 24 ساعة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
الأرصاد: فرص سقوط أمطار رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.
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