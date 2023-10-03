اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 01:42 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزير الداخلية اللبنانية يطلب تحقيقا مفصلا حول أحداث شغب بمحيط سفارة أذربيجان

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 01:00 ص
وزير الداخلية اللبنانية يطلب تحقيقا مفصلا حول أحداث شغب بمحيط سفارة أذربيجان وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي كتابا إلى المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) لإجراء تحقيق مفصّل حول حقيقة ما جرى خلال التظاهرة التي حصلت أمام السفارة الاذربيجانية بلبنان.


وأكدت وزارة الداخلية - في بيان لها  - أن الوزير طلب إجراء تحقيق مفصل حول حقيقة ما جرى وتحديد المسئوليات حول ما أثير عن إقدام العناصر الأمنية على الاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع المتظاهرين أمام السفارة.


وأوضح البيان أن وزير الداخلية لم يتم إفادته بالإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها خلال التظاهرة ومنها إلقاء القنابل المسيلة للدموع والتي أدت الى سقوط جرحى في صفوف العسكريين والمدنيين وإدخالهم إلى المستشفيات وكذلك إصابة عدد من الأطفال مع ذويهم.


وطلب الوزير اقتراح التدابير الواجب اتخاذها بحق المذنبين في حال ثبوت ذلك.


لبنان

بسام مولوى

أحداث شغب

الشرطة اللبنانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة