اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوطنية للانتخابات الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 03:24 م
وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوطنية للانتخابات الاستعدادات لانتخابات الرئاسة جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، المستشار "وليد حمزة" رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمُستشار "أحمد بندارى" مدير الجهاز التنفيذي للهيئة؛ حيث تناول اللقاء استعدادات وزارة الخارجية لتنظيم استحقاق انتخابات الرئاسة 2024 للمصريين بالخارج، وفقاً للقواعد والضوابط والقرارات المُنظمّة التى تضعها الهيئة الوطنية.

وأكد شكرى حرص وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج على أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه أسوةً بالاستحقاقات السابقة، وقيامه بتوجيه البعثات بالالتزام بالحيادية والشفافية خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، وبتشجيع المواطنين المصريين بالخارج على مُمارسة حقهم وواجبهم الدستورى بالمُشاركة في هذا الاستحقاق الهام.   

وفى سياقٍ مُتصل، ألقى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مُحاضرة بمقر الوزارة للسُفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة القادمة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين بالخارج.


وزير الخارجيه سامح شكري

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الانتخابات في مصر

البعثات الدبلوماسيه المصريه في الخارج

انتخابات المصريين في الخارج

انتخابات الرئاسة

الطريق إلى الرئاسة

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة