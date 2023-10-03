هيئة الدواء تكشف أهمية الروتين الصباحى للطفل قبل الذهاب للمدرسة​

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية ، عن أهمية الروتين الصباحي للطفل قبل وقت المدرسة، كونه أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.​

وتابعت: سيساعد إنشاء روتين صباحي للطالب على الاستعداد لليوم المقبل بطريقة منظمة وميسرة، يمكن أن يشمل:​

• الاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم.​

• تفريش الأسنان، ثم الوضوء والصلاة.

• تناول وجبة فطور مغذية.​

• تجهيز اللوازم المدرسية وحقيبة الظهر في الليلة السابقة.​

• تمشيط الشعر وارتداء الزي المدرسي، والحرص على أن يكون مريحًا ومناسبًا للطقس.​

• تأكد من تحضير حقيبة الغذاء المدرسية، واحتوائها على العناصر الغذائية الصحية الكاملة.​