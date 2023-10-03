اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف أهمية الروتين الصباحى للطفل قبل الذهاب للمدرسة​

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 09:22 ص
هيئة الدواء تكشف أهمية الروتين الصباحى للطفل قبل الذهاب للمدرسة​ هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية ، عن أهمية الروتين الصباحي للطفل قبل وقت المدرسة، كونه أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.​
 
وتابعت: سيساعد إنشاء روتين صباحي للطالب على الاستعداد لليوم المقبل بطريقة منظمة وميسرة، يمكن أن يشمل:​
 
• الاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم.​
 
• تفريش الأسنان، ثم الوضوء والصلاة.
 
• تناول وجبة فطور مغذية.​
 
• تجهيز اللوازم المدرسية وحقيبة الظهر في الليلة السابقة.​
 
• تمشيط الشعر وارتداء الزي المدرسي، والحرص على أن يكون مريحًا ومناسبًا للطقس.​
 
• تأكد من تحضير حقيبة الغذاء المدرسية، واحتوائها على العناصر الغذائية الصحية الكاملة.​
 
 

هيئة الدواء

الروتين الدراسى

الفطور

العناصر الغذائية



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