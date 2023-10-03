هيئة الدواء تكشف أهمية الروتين الصباحى للطفل قبل الذهاب للمدرسة​

كشفت هيئة الدواء المصرية ، عن أهمية الروتين الصباحي للطفل قبل وقت المدرسة، كونه أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.
وتابعت: سيساعد إنشاء روتين صباحي للطالب على الاستعداد لليوم المقبل بطريقة منظمة وميسرة، يمكن أن يشمل:
• الاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم.
• تفريش الأسنان، ثم الوضوء والصلاة.
• تناول وجبة فطور مغذية.
• تجهيز اللوازم المدرسية وحقيبة الظهر في الليلة السابقة.
• تمشيط الشعر وارتداء الزي المدرسي، والحرص على أن يكون مريحًا ومناسبًا للطقس.
• تأكد من تحضير حقيبة الغذاء المدرسية، واحتوائها على العناصر الغذائية الصحية الكاملة.
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