مُسعف ينجح فى إجراء عملية ولادة طبيعية لسيدة داخل سيارة إسعاف بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

نجح مسعف بمرفق إسعاف الشرقية من إجراء عملية ولادة طبيعية لسيدة داخل سيارة الاسعاف، حيث تلقت غرفة التحكم والقيادة بـ إسعاف الشرقية استغاثة عبر الخط الساخن 123 من اسرة شابة في العقد الثاني من العمر بقرية "شنيط الحربوة" التابعة لمركز كفر صقر داهمتها آلام المخاض، على الفور تحركت واحدة من سيارات الإسعاف وعلى متنها كل من،المسعف أحمد محمد سالم، ومحمد يوسف حسن، فني قيادة.

وفي غضون خمسة دقائق اعلنت سيارة الاسعاف وصولها لمكان الاستغاثة، ليقوم المسعف بفحص الأم ليجد رأس المولود على وشك الخروج وأن ولادتها قد حانت، دون أدنى تردد، قام المسعف بنقل الأم بكل حذر وحرص الى سيارة الإسعاف بمساعدة زميله، وبالتزامن مع نقلها الى سيارة الإسعاف، تلاحظ أن رأس الطفل بدأت بالخروج، ليشرع المسعف في إجراءات عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، حيث عمل على تهدئة الأم وإرشادها مع متابعة مستمرة ودقيقة لكافة علاماتها الحيوية.

حتي تمت عملية الولادة بشكل طبيعي وناجح، ليستكمل المسعف عمله بقطع الحبل السري وتجفيف الطفل مع متابعة مستمرة للأم وطفلها حتى الوصول الى مستشفي كفر صقر المركزي.،

اطمأن الفريق الطبي بالمستشفى على حالة الأم وطفلها، لتغادر الأم المستشفى بعد عدة ساعات وبين ذراعيها مولودها، وسط شكر وامتنان من الأم وذويها لفريق الاسعاف.