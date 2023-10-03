مواطن من الإسكندرية: أدعم الرئيس فى الانتخابات لجهوده فى حماية مصر من الإرهاب

قال محمد خاطر محمود، مواطن من الإسكندرية، إنه يدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك نظرا لجهوده فى حماية مصر من الإرهاب، خلال السنوات الماضية، مضيفا قائلا": الرئيس حمى مصر من الإرهاب، إضافة إلى العديد من الإنجازات فى مجالات التنمية.

وأشار إلى أن مصر شهدت فى عهد الرئيس السيسى نقلة حضارية كبرى خاصة فى مجال الطرق والكبارى، وأصبح لدينا شبكة طرق كبرى على مستوى الجمهورية.

وعلى صعيد مشروعات التنمية فى محافظة الإسكندرية، قال: "هناك إنجازات كبرى شهدتها محافظة الإسكندرية مثل مشروع محور المحمودية الذى اختزل المسافة بين الشرق والغرب فى دقائق، ومحور أبو ذكرى غرب الإسكندرية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير العشوائيات فى بشاير الخير. وأكد على دعمه الرئيس السيسى فى الانتخابات القادمة، لاستكمال مسيرة التنمية.