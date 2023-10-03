مواطن بالشرقية: أدعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات في كافة القطاعات

الشرقية - إيمان مهنى

قال إسماعيل عبد الغفار من محافظة الشرقية، إنه يدعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، من أجل إستكمال المسيرة، مضيفا أن الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية،أحدث طفرة حقيقة، من انشاء مشروعات قومية في الصرف الصحي، والطرق و الكباري، والمدارس والمستشفيات.

وفي سياق متصل، احتشد أهالي محافظة الشرقية، للمشاركة في احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة بمدينة الزقازيق، التي تحولت لمظاهرة تأييد للرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسية المقبلة، كما بثت منصة الحفل فقرات فنية مختلفة، وكذلك اغاني وطنية مختلفة، والتى لاقت تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين المشاركين، والذين توافدوا للحفل من جميع مدن المحافظة.