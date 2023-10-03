اليوم السابع
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مواطن بالشرقية: أدعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات في كافة القطاعات

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 01:10 ص
مواطن بالشرقية: أدعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات في كافة القطاعات إسماعيل عبد الغفار من محافظة الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال إسماعيل عبد الغفار من محافظة الشرقية، إنه يدعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، من أجل إستكمال المسيرة، مضيفا أن الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية،أحدث طفرة حقيقة، من انشاء مشروعات قومية في الصرف الصحي، والطرق و الكباري، والمدارس والمستشفيات.
 
وفي سياق متصل، احتشد أهالي محافظة الشرقية، للمشاركة في احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة بمدينة الزقازيق، التي تحولت لمظاهرة  تأييد للرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسية المقبلة، كما بثت منصة الحفل فقرات فنية مختلفة، وكذلك اغاني وطنية مختلفة، والتى لاقت تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين المشاركين، والذين توافدوا للحفل من جميع مدن المحافظة.
 
 

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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