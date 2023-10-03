اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 08:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مشروعات متنوعة.. جهود الدولة لتنمية "شمال سيناء" .. فيديو

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 07:25 م
مشروعات متنوعة.. جهود الدولة لتنمية "شمال سيناء" .. فيديو مشروعات متنوعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خلال السنوات الماضية  شهدت محافظة شمال سيناء  إنجازات عديدة شملت كل القطاعات ، ومن بين هذه الإنجازات  إنشاء الملعب الفرعى باستاد العريش الرياضى ومركز شباب شهداء الروضة وتطوير الملعب الخماسى بمركز شباب الشيخ زويد  تم تسليم 25 منزلا بدويا بمدينة نخل القديمة  واستكمال المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعى  ومشروع إعادة تأهيل وترميم عمارات المساعيد

وإنشاء المدرسة الثانوية الفنية الصناعية بنخل المقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة 17 مليون جنيه ومدرسة الشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات

وإعادة تأهيل المنطقة الأزهرية بالعريش وتطوير مسار العائلة المقدسة بشمال سيناء وإنشاء المجمع التعليمى الخدمى بالعريش والمبنى الجديد فى مدرسة 25 يناير ومجمع معاهد نخل الأزهرى بمدينة نخل بوسط سيناء

,إنشاء محطة رافع مياه قرية الروضة بطاقة 1000 متر مكعب  وتنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لمدينة بئر العبد  ورفع كفاءة خزانات حى الغزلان بمدينة بئر العبد وتشييد سد أم البارد بقرية التمد ومحطة تحلية مياه الريسة بأبو صقل العريش  ومحطة رافع مياه كرم أبو نجيلة بأرض الكارنتينا العريش

وافتتاح طريق الإسماعيلية - العوجة، الطريق بطول 221 كم  وتطوير محور الفاتح بمدينة العريش، كما تم تنفيذ إدارة تموين نخل بمدينة نخل بوسط سيناء  ومطحن الكرام فى المنطقة الحرفية بمدينة العريش  وإنشاء المجمع الصناعى الحرفى بالعريش إنشاء مجمع مصانع الرخام بجفجافة  استكمال تنمية حقول غاز شمال سيناء (المرحلة الثالثة)


مشروعات تنموية

تنمية سيناء

شمال سيناء

مدينة نخل



الموضوعات المتعلقة

اليوم السابع يطلق أكبر بوابة لمتابعة انتخابات الرئاسة 2024.. رؤية شاملة لكل فعاليات العرس الديمقراطى.. خريطة مفصلة للعملية التنظيمية للانتخابات ووجبة تثقيفية تاريخية.. وخدمة شاملة بمصداقية وموضوعية

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 07:00 م

أبطال أكتوبر.. العريف راغب زهرة يتحدث عن أيام الملحمة: التحقت بالجيش عام 1969 وخرجت منه عام 1974.. توليت مهمة اكتشاف أماكن الرادارات الخاصة بالعدو.. وسمعنا رسالة الحرب وكنا نتمنى هذه اللحظة.. صور

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 07:00 م

حزب العدل يعلن دعمه لفريد زهران بالانتخابات: المستقبل لن يأتى إلا بشراكة أبنائه

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 06:54 م

رئيس الوزراء يبحث تطوير العلاقات مع وزير الاستثمار بدولة الإمارات

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 06:53 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة