مدير العمليات بالحفر المصرية: أول حفار "صنع فى مصر "يعمل بحقول الصحراء الغربية

كتبت -مروة الغول

قال المهندس عادل سلامة مدير العمليات بشركة الحفر المصرية، إن جهاز الحفر 76، أول جهاز حفر صنع بأيدى مصرية ويحمل "شعار صنع فى مصر " يعمل حاليا فى أحد حقول الصحراء الغربية، حيث تم توقيع عقد لمدة سنتين مع إحدى شركات التنقيب الكبرى.

يذكر أنه خلال شهر يوليو الماضى شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تسليم أول حفار (صنع فى مصر) إلى شركة الحفر المصرية لتشغيله ضمن أسطولها فى تنفيذ برامج الحفر والتنقيب بالمناطق البرية.

وتتضمن المعلومات المتعلقة بأول حفار (صنع فى مصر) الأتى:

1- الانتهاء من أول حفار (صنع فى مصر) باستثمارات بلغت 6.5 مليون دولار.

2- نموذج للتعاون الاقتصادي المثمر بين مصر والصين.

3- مثال ناجح على تطوير التعاون لنقل تكنولوجيا التصنيع من الصين إلى مصر بديلا عن الاستيراد.

4- تم تصنيع معظم الأجزاء للحفار الجديد محليا بأيدي مصرية وتوفير جانب منها من الخارج.

5- رحلة تصنيع الحفار بدأت منذ آواخر عام 2022، حيث بدأت مرحلة الإعداد لتصنيعه وفق المواصفات العالمية واعتماد التصميمات الهندسية للحفار، وتوفير الخامات المعدنية اللازمة للتصنيع واختيار فريق العمل.

6- وكانت بداية التصنيع الفعلي فى أواخر شهر يناير 2023، حيث جرى العمل على مدار 24 ساعة يوميا لإنهاء العمل وتصنيع الأجزاء المختلفة والتسليم في الموعد المحدد مع مراعاة عوامل السلامة والأمان.

7- تم عمل جميع الاختبارات لجهاز الحفر في مصنع الشركة واختبار التشغيل الاولي بنجاح، وهو باكورة 7 حفارات بقدرة 2000 حصان تم التعاقد مع المصنع لتصنيعها لشركة الحفر المصرية لتطوير أسطولها.

8- التوسع في أعمال تصنيع جميع مستلزمات أجهزه الحفر وصيانتها داخل وخارج مصر.

9- تساهم في رأسمال مصنع المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بالسخنة، شركات قطاع البترول بتروجت وإنبي وثروة مع شركة HH الصينية العالمية المتخصصة في تصنيع الحفارات.

10-التوسع فى إقامة أنشطة تصنيع محلي لمكونات صناعة البترول والغاز يوفر عائد اقتصادي وفرص عمل وتنعكس إيجابيا علي رواج الأنشطة والمشروعات المكملة التي تستفيد اقتصاديا من قيام مشروعات جديدة.