محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ محاكاة للتصدي لتجمعات المياة المحتملة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، استمرار الجهود المكثفة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة، حيث تتضمن هذه الاجراءات تنفيذ محاكاة علي الطبيعية لمواجهة تجمعات الأمطار بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية بنطاق المحافظة، ومتابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار، ومراجعة أعمال الكهرباء.

وتابع " مختار"جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة تمي الامديد، في تنفيذ محاكاة التصدي لاحتمالية تواجد تجمعات المياه ببعض المناطق وأعمال تطهير بالوعات الأمطار ومراجعة أعمال الكهرباء

المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة تمي الامديد، أكد متابعة تنفيذ محاكاة على الطبيعة بمعدات رئاسة المركز، وبمشاركة قطاع شركة مياه الشرب و الصرف الصحى ومتابعة تنفيذ خطة لاستقبال فصل الشتاء، ومجابه تقلبات الطقس والسيول بالانتهاء من مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار وتسليك البالوعات، ومراجعة أعمدة الكهرباء بالمدينة والقرية، بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء حفاظاً على أرواح المواطنين وكذا تدريب العاملين في منظومة التصدي لتجمعات الامطار استعدادا لمواجهه مخاطر الطقس حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.