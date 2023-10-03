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متحدث الصحة: الدولة بدأت تطبيق مفهوم حق المواطن فى الكمال البدنى

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:06 ص
متحدث الصحة: الدولة بدأت تطبيق مفهوم حق المواطن فى الكمال البدنى حسام عبد الغفار
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة، إن كشف إنجازات وزارة الصحة والسكان الذي قدمته الوزارة في مؤتمر حكاية وطن على ما شهده  قطاع الصحة في مصر لم يكن سيحدث إلا لو كان هناك وتوجه للدولة المصرية مدعوماً برأس الدولة، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغير مفهوم "الصحة" من "حق المواطن في العلاج" إلى حق الواطن في الكمال المدني والجسدى والاجتماعي وهو التعريف العالي للصحة وتحت هذا التجه انهمرت الإنجازات". 
 
وضرب عبد الغفار خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة" وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة ON مثالاً على ذلك بقضية فيروس سي التي توشك مصر على تسلم إشهاد من الصحة العالية بخلوها من الفيروس بعد أن كانت مصر من أعلى معدلات الانتشارعلى مستوى العالم، حيث يندرج النجاح في ذلك تحت تغير مفهوم  قضية فيروس سي من فكرة تقديم وتوفير العلاج إلى الاستهداف والقضاء عليه ليس فقط عبر توفيرالعلاج بل وتصنيعه أيضاً وحملة 100 مليون صحة وهي أكبر حملة على مستوى العالم حققت نجاحاً كبيراً في هذا الصدد". 
 
وتابع : "المفهوم الحديث للدولة أن تتحول الدولة من تقديم كل الخدمات إلى منظم للخدمة والتوسع مع كافة  القطاعات  لكل الشرائح سواء خاص أو اهلي أو خلافه تماماً كما هو مفهوم  منظومة التأمين الصحي الجديدة ".

وأشار إلى أن الفترة القادمة سوف يتم مواصلة العمل عبر زيادة المدن الطبية والتوسع  في المبادرات وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات جنباً إلى جنب مع الاهتمام بالقضية السكانية، وهي الشكلة الكبرى عبر تغيير الخصائص الإنجابية للمواطن المصرى حتى لا تستمر الزيادة في عدد السكان في تآكل عوائد التنمية".

متحدث الصحة

الدولة

الحق في العلاج

المواطن

حسام عبد الغفار



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