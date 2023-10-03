وأضاف لافروف -في الاجتماع السنوي العشرين لنادي فالداي الدولي للمناقشة- أن "العالم أصبح متعدد الأقطاب، حيث تسعى الدول إلى إيجاد شركاء موثوقين، وتوسع البريكس هو التأكيد الرئيسي على ذلك"، بحسب وكالة (تاس).



وتابع "انضمت ست دول في البداية إلى خمس دول أعضاء في مجموعة البريكس، وبعد ذلك، أعربت 15 أو 20 دولة أخرى، على حد علمي، عن عزمها إقامة نوع من العلاقة [مع المنظمة] أيضًا".



وانعقدت القمة الـ15 لبريكس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرغ برئاسة جنوب أفريقيا.



وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا -في مؤتمر صحفي بعد القمة- أن الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ستنضم إلى البريكس في الأول من يناير 2024.