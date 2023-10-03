عباس: الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا في أرضه وأرض أجداده

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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء أن الشعب الفلسطيني البطل والمُناضل سيبقى صامدًا في أرضه وأرض أجداده، وسيواصل العمل من أجل نيل حريته واستقلاله.



وأضاف أبو مازن - خلال افتتاحه المنتدى الوطني الثامن "الحياة الرقمية والابداع" بمقر الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة - أن أبناء وبنات الشعب الفلسطيني حول العالم وفي فلسطين يقدمون نموذجاً خلاقاً في خدمة مجتمعاتهم والبشرية جمعاء، رغم معيقات الاحتلال، والتحديات التي تواجه مسيرتنا التنموية.



وأعرب أبو مازن عن فخره بالجالية الفلسطينية في كل أنحاء العالم التي تتحمل مسؤولياتها الوطنية وترفع راية فلسطين والحرية لفلسطين، وتتمسك بالرواية الفلسطينية، وعن اعتزازه بأن جزءا كبيرا من العاملين في التقدم العلمي في معظمه من الإناث، قائلا: "هذا هو الشعب الذي يجب أن ينتصر، إن لم ينتصر اليوم سينتصر غدًا، ويحقق الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".



وشدد محمود عباس على ضرورة أن تدحض الرواية الفلسطينية التي تنتشر في كل مكان في العالم الرواية الصهيونية الغربية الاستعمارية.