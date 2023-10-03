اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 06:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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عادل بورسلي رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء الكويتي

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 05:48 م
عادل بورسلي رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء الكويتي الكويت
أ ش أ

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أدى المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي اليمين الدستورية أمام ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء؛ بمناسبة تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيسًا لمحكمة التمييز الكويتية.


وعلى صعيد آخر، بحث نائب وزير الخارجية الكويتي السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع سكرتير الدولة بوزارة الخارجية التشيكية رادك رويش، العلاقات الثنائية وسبل توطيدها بكافة المجالات ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.


جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الخارجية الكويتية ضمن الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين الكويت والتشيك وبحث الجانبان الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والعلاقات الثنائية.


واتسمت المباحثات بتقارب وجهات النظر مع التشديد على أهمية مواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.


الكويت

المجلس الأعلى للقضاء بالكويت

محكمة التمييز الكويتية

عادل ماجد بورسلي



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