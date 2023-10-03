ضبط ربع طن معسل بدون ترخيص بقصد الاحتكار

كتبت – مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف جهود الرقابة ومنع أى محاولات للتلاعب بالأسعار والغش التجاري والقضاء على الممارسات الاحتكارية والتأكد من التزام المنشأت باشتراطات الحماية المدنية.

وفى هذا الإطار، نجحت جهود أجهزة محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس فى ضبط مخزن لتخزين وتعبية المعسل وسط الكتلة السكنية بدون الالتزام باشتراطات الحماية المدنية وتخزينه بدون ترخيص بطريق المريوطية نطاق شبرامنت.

وعلى الفور تم غلق وتشميع المصنع ومصادرة الكميات المضبوطة بالمخزن والتى تقدر بحوالي ربع طن معسل معبئة ومعدة للتداول بالأسواق وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليه.

ووجه اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مباحث ومديرية التموين ومديريات الشئون الصحية والطب البيطرى باستمرار حملات الرصد والمتابعة الدورية للأسواق للتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية المتداولة.