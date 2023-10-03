ضبط المتهمين بالتشاجر فى القاهرة بسبب أريكة خشبية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول: (8 أشخاص "6 منهم مصابين بكدمات وجروح") وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين" ، طرف ثان: (8 أشخاص "5 مصابين بكدمات وجروح") وبحوزة إثنين منهم سلاح أبيض "سكين" وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.. وذلك على إثر مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول ثمن شراء الطرف الأول "أريكة خشبية" من الطرف الثانى بمعرض الأثاث محل عمله ، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.. وبمواجهة الطرفين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

مع تعدد المشادات الكلامية والمشاجرات، تبقى أقسام الشرطة هى السبيل أمام وقف باب المشاحنات والقضاء على البلطجة وإحالة المتهمين للقضاء، للفصل فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، وفى ذلك التقرير نرصد العقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .

كما قالت المادة 241، إن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.