دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى الاحترام المتبادل وتعزيز التنوع والتفاهم والعدالة وقوة العمل السلمى، وقال إن بوسعنا التغلب على "التحديات الخطيرة التى تواجه عالمنا إذا فهمنا أن التنوع الرائع الذى يطبع أسرتنا البشرية هو كنز وليس تهديدا".
جاء ذلك ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ في رسالته بمناسبة اليوم الدولى للاعنف الذي يُحتفل به في 2 أكتوبر من كل عام، تزامنا مع تاريخ ميلاد المهاتما غاندى، زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة واستراتيجية اللاعنف.
ودعا الأمين العام إلى أن تذكر حكمة غاندي حين قال ناصحا: "إن قدرتنا على بلوغ الوحدة في إطار التنوع ستضفي جمالا على حضارتنا وستكون محكا يختبرها“، ونبه "جوتيريش" إلى أن عالَمنا "يواجه تحديات خطيرة: من تزايد أوجه التفاوت، وتصاعد التوترات، وانتشار النزاعات، إلى استفحال الفوضى المناخية".
أشار جوتيريش إلى أن الانقسامات تزداد عمقا في البلدان - حيث تتعرض الديمقراطية للتهديد، بينما يتصاعد خطاب الكراهية والتعصب. وأكد أن بوسعنا التغلب على هذه الآفات ورسم مسار نحو مستقبل أكثر إشراقا وسلاما.
وقال"جوتيريش" "بوسعنا ذلك إذا فهمنا - كما فهم غاندي قبلنا - أن التنوع الرائع الذي يطبع أسرتنا البشرية هو كنز وليس تهديدا. وإذا استثمرنا في الوئام الاجتماعي، وتحلينا بالشجاعة لقبول الحلول الوسطى، وعقدنا العزم على التعاون".
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