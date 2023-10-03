جامعة كفرالشيخ تشهد فعاليات ختام المهرجان الرياضى للأسر الطلابية للعام الثالث

شهدت جامعة كفر الشيخ، ختام فعاليات المهرجان الرياضى الثالث للأسر الطلابية للجامعات المصرية والتى استمرت فعالياته من 1/10/2022م حتى 3/10/2022م، والذى يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ والدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد حسان، مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد عبد السميع، مدير إدارة الجامعات بوزارة الشباب والرياضة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبرى، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدى العدوى، منسق عام الأنشطة الطلابية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المشاركين من مختلف الجامعات المصرية.

بدأت فعاليات المهرجان بطابور العرض من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة المشاركة فى المهرجان الرياضى الثالث للأسر الطلابية، ثم عزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وسط الأغانى الوطنية التى أضفت على الحفل أجواءً من البهجة والسعادة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المهرجان ثمرة التعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة ممثلة فى "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "، ويهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وخصوصا فى المجال الرياضى، والذى يساهم بشكل إيجابى فى تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة، وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات، مؤكدا حرص إدارة الجامعة تحرص على تقديم سبل الدعم للطلاب، لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، ما يساهم فى دعم قدرات الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن المهرجان الرياضى الثانى للأسر الطلابية للجامعات المصرية مناسبة قومية يلتقى فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية، للتنافس الشريف فى النشاط الرياضى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن المهرجان يشمل أنشطة ومسابقات «خماسى كرة القدم – تنس الطاولة – وكرة السرعة – دارتس - ألعاب ترويحية مفتوحة»، وسيتم تقديم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.

وفى كلمة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عبر الكونفرانس فيديو نقل التحية إلى الحضور، مشيرًا إلى أهمية الدور الكبير والمهم لممارسة الرياضة فى صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين شخصياتهم المتكاملة، فضلًا عن اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعى الرياضى داخل المجتمع الطلابى، واستعادة دور ومكانة الجامعات على الساحة الرياضية محليا وإقليميا ودوليا، وتوسيع مشاركة الجامعات فى إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن المهرجان الرياضى الثانى للأسر الطلابية يأتى إحدى ثمار التعاون بين وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والشباب والرياضة والتنمية المحلية لنشر الوعى الرياضى داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنه المهرجان مناسبة قومية يلتقى فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتعارف أولا ثم التنافس الشريف فى النشاط الرياضى مشيدا بحسن التنظيم وإدارة جامعة كفرالشيخ.

وقالت الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، أن جامعة كفرالشيخ لم تدخر جهدًا فى رعاية الرياضة والرياضيين تحقيقا لدورها الرائد والمتميز ومواكبة لاهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالرياضة فى الجامعات والمعاهد التابعة لها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية، مشيدة بإدارة الجامعة فى حسن تنظيم المهرجان.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال كلمته، أن الأنشطة الطلابية تُمثل محورًا هامًا لبناء الشخصية المتكاملة لخريجى الجامعة، وحجر أساس نجاح الاستثمار البشرى لتلبية متطلبات التنمية فى مصرنا الحبيبة، مثمنًا جهود اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ودعمه للجامعة، موجهًا الشكر والتقدير لمسئولى رعاية الشباب بالجامعة على جهودهم المضنية لظهور المهرجان فى أبهى صورة.

الحضور من القيادلات



تكريم المتميزين



تكريم شباب الجامعات



تكريم محافظ كفر الشيخ بالجاممعة



توزيع الجوائز على الفائزين



جانب من العروض



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