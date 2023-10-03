جارديان: أوروبا تعتزم تقديم دعم غير مسبوق لأوكرانيا بعد اجتماع كييف "التاريخي"

كتبت: نهال أبو السعود

يفكر الاتحاد الأوروبي حاليا في تقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو في أعقاب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الذي عقد الاثنين ، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية أن تلك هي المرة الأولى التي يعقد فيها وزراء خارجية الاتحاد اجتماعا لهم خارج الدول الأعضاء، كما أنها المرة الأولى، كذلك التي يعقدون فيها اجتماعهم في دولة في حالة حرب.

ومن المتوقع أن تتضمن المساعدات الأوروبية تدريبات عسكرية للطيارين الأوكرانيين على الطائرات الحربية، ومن المحتمل ان يشمل التدريب ما يقرب من 40 الف طيار سوف يتلقون تدريبات خاصة بالإضافة الى تعزيز علاقات التعاون العسكري بين دول الاتحاد وأوكرانيا.

وقال للتقرير، أكد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي التزام دول الاتحاد البالغ عددها 27 عضوا بتقديم كافة أشكال الدعم لأوكرانيا حتى تحقق النصر على القوات الروسية في الحرب التي نشبت بين الطرفين منذ فبراير من العام الماضي.

وأشار بوريل إلى أن جميع الدول الأعضاء تتبني موقفا موحدا فيما يخص التزامها بتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، موضحا أن تلك التصريحات تدعم ما أعلنه سكرتير عام الناتو ينس ستولتنبرج الجمعة الماضي أنه على ثقة تامة أن تستمر كل من سلوفاكيا وبولندا في تقديم كافة أشكال الدعم لكييف لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة روسيا على الرغم من التردد الذي أبدته القيادات السياسية في كلا البلدين في هذا الخصوص.

وأضاف أن التهديد الروسي على الدول الأوروبية يمثل خطرا حقيقيا على الوجود الأوروبي ذاته، مؤكدا أن الجانب الروسي لن ينجح في تخويف الدول الأوروبية.

في الوقت نفسه تتعرض أوكرانيا لموجة من الانتقادات في واشنطن بسبب الإخفاق في تحقيق تقدم ملموس في الهجوم المضاد الذي بدأته منذ عدة أسابيع على القوات الروسية الا ان الرئيس الاوكراني أكد أن تحقيق النصر في الحرب مع روسيا متوقف على حجم المساعدات التي تقدمها الدول الغربية لبلاده.