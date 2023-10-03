تقديم الخدمات صحية لـ801 رأس ماشية وإجراء عمليات بيطرية بقرية بدسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرية العجوزين بمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية مجانية، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة بكفرالشيخ، والدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد تناسليات، والدكتور عارف حماده على، مدير إدارة التناسليات، والدكتور عبدالستار شعوط، مدير إدارة الرعاية والعلاج، والدكتور أسامة الطوخى، مدير إدارة التلقيح الاصطناعي، والدكتورة أمانى رامون، مدير الاداره البيطرية بدسوق.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه جرى تنفيذ القافلة العلاجية البيطرية المجانية بقرية العجوزين، بالاشتراك مع معهد تناسليات الهرم، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتضمنت أعمال القافلة اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار، ب 104 حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع على 211، وعلاج الطفيليات والتجريع ل 164حالة، وتم عمل 16 عملية جراحية، وتم تحصين 145 حيوان بالتحصينات الغير سيادية، وتم رش 89 رأس، وتم تجريع 72 أغنام، بإجمالي 801 حالة.



جانب من القافلة البيطرية بكفر الشيخ



جانب من القافلة البيطرية