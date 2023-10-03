تعرف على مشروعات الكهرباء بالمنيا × 12 معلومة

شهدت محافظة المنيا عدد من المشروعات فى مجال الكهرباء جاء فى مقدمتهم مركز تحكم اقليمى محافظات الصعيد الاول بسمالوط شمال محافظة المنيا.

وينشر "اليوم السابع" عدد من المعلومات عن المركز وكذلك محكة محولات بنى مزار شمال المحافظة:

1- مركز التحكم الإقليمى بسمالوط

2- بلغت التكلفة الإجمالية للمركز 104 مليارات جنيه

3- تم تنفيذه لخدمة 5 محافظات المنيا ، بنى سويف ،الفيوم ، أسيوط ،الوادى الجديد

4- يختص المركز بالاشراف على أعمال الصيانة لخطوط ومحطات منطقة كهرباء مصر الوسطى

5- أهمية المركز ترجع إلى التعامل بأقصى سرعة ممكنة فى حالة الطوارئ المختلفة فيما يخص منطقة كهرباء مصر الوسطى

6- يراقب ويتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، ما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة

7- توفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال

8- تقليل زمن الأعطال والمناورات التى تتم لتغيير الأحمال

9- تقليل الفقد فى الشبكة، والمساهمة فى تقليل زمن عودة التيار بعد قطعه من خلال اكتشاف الانقطاع والعمل على حل المشكلة دون الإبلاغ عنها من المواطنين

10- رفع كفاءة شبكة الكهرباء بقرية السلام التابعة للوحدة المحلية بقرية بني صامت بمركز بني مزار ، حيث شملت الأعمال تغيير 4 محولات كهرباء، وتركيب 265 من أعمدة الانارة، وإجراء أعمال الصيانة لـ 800 عمود كهرباء، وتركيب 250 كشاف كهرباء، وذلك بإجمالي تكلفة 8 مليون و700 ألف جنيه

11-انشئت محطة محولات بنى مزار شرق جهد 11/66 ك.ف

12- لتلبية احتياجات المشروعات الصناعية والاستثمارية المخطط تنفيذها من قبل الدولة. وتنفيذ مشروعات تدعيم الشبكة القومية وفقا للمخطط الزمنى الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ عامين بإنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة وتدعيم الخطوط الحالية وإنشاء محطات محولات جديدة وتوسعات للمحطات الحالية لتستوعب القدرات المضافة من محطات توليد التيار الجديدة وتقليل نسبة الفقد في الشبكة وتدعيم كل مناطق الجمهورية خاصة في الصعيد. بتكلفة 44,75 مليون جنيه.